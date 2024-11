Tragico incidente sulla SS7: muore un 40enne di Laterza

Un uomo di 40 anni, di Laterza, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte di sabato 16 novembre sulla Strada Statale 7, proprio nelle vicinanze di Laterza. Dopo un violento impatto con un’altra auto, il 40enne è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale San Pio di Castellaneta, dove è deceduto poco dopo. L’uomo che viaggiava sull’altra auto coinvolta nell’incidente non ha riportato ferite. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Castellaneta, oltre ai sanitari del 118.

