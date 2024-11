Brindisi, si ribalta auto con a bordo donna incinta

Incidente stradale nella tarda serata di sabato 16 novembre a Brindisi in Via Della Torretta, nel rione Paradiso. Un’auto, con a bordo due persone, tra le quali una donna incinta, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata su se stessa. Entrambi gli occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto polizia e personale del 118.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

