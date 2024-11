Salento, Miggiano celebra i 100 anni di Rosa Coluccia

Oggi (giovedì 7 novembre, ndr), tra sorrisi, abbracci e grande emozione, la Residenza per anziani “Don Tonino Bello 3” di Miggiano (Lecce) ha festeggiato il 100° compleanno di Rosa Coluccia, ospite della struttura. L’atmosfera era calorosa e festosa, con palloncini, una torta speciale e decorazioni a rendere omaggio a questo straordinario traguardo. Rosa ha trascorso il suo giorno speciale circondata dall’affetto di familiari, altri ospiti e dal personale della residenza.

“Abbiamo la fortuna di condividere la quotidianità con persone come lei, che ci insegnano il valore di ogni momento e l’importanza degli affetti – ha dichiarato Marcello Falco, responsabile sanitario della struttura -. Rosa è la seconda centenaria che festeggiamo qui alla ‘Don Tonino Bello 3’, e celebrare insieme a lei questo traguardo ci riempie di gioia. È una conferma dell’impegno della struttura nell’offrire non solo assistenza, ma anche un ambiente in cui ogni ospite possa sentirsi accolto e apprezzato”.

