Salento- I sindaci di Trepuzzi e di Surbo nuovamente sul piede di guerra in seguito alla comunicazione da parte di Ager Puglia (Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti), dello scorso 15 febbraio, dove si è comunicata l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto di compostaggio da costruire in località Masseria Ghetta, in territorio di Lecce, al confine con Surbo, Trepuzzi e con la marina di Casalabate.