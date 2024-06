Salento, arrestato 46enne per maltrattamenti in famiglia: lesioni personali e danneggiamento

Nella notte scorsa, presso il comune di Soleto, è avvenuto un arresto per presunti maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento. Un uomo di 46 anni, originario del Burkina Faso, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione insieme ai colleghi di Bagnolo del Salento.

Tutto è iniziato quando una donna di 30 anni, connazionale e moglie dell’arrestato, si è recata presso la stazione dei Carabinieri per denunciare gli abusi subiti. Secondo quanto riferito, la donna era stanca delle continue vessazioni a cui era costretta a sottostare a causa di litigi scaturiti da futili motivi.

Appena venuta a conoscenza delle intenzioni della moglie, l’uomo si è precipitato presso la sede del Comando dei Carabinieri di Soleto e ha continuato ad inveire nei confronti della donna. Non soddisfatto, ha preso un bastone e ha danneggiato il cancello di ingresso della caserma. In seguito, ha attaccato i militari dell’Arma che erano intervenuti, causando lesioni personali a due di loro che hanno dovuto ricevere cure mediche.

La donna ha denunciato di essere stata vittima di maltrattamenti e lesioni personali nel corso degli anni. È stata immediatamente messa in contatto con un centro antiviolenza della zona e, insieme ai due figli minori, è stata condotta in una struttura protetta in conformità con la normativa vigente.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica. Si precisa che, essendo ancora nella fase delle indagini preliminari, la persona arrestata è sottoposta alle indagini e quindi va ritenuta presumibilmente innocente fino a prova contraria.

Questo episodio di violenza domestica evidenzia l’importanza di sensibilizzare la società sul tema e di fornire alle vittime le adeguate strutture di protezione e sostegno. È fondamentale che si faccia tutto il possibile per combattere il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia e garantire la sicurezza delle persone che ne sono vittime.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts