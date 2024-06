Lecce, discariche abusive e incendi, la denuncia di un cittadino

Lecce – L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è stato giovedì 6 giugno quando le fiamme dell’incendio divampato nei terreni abbandonati adiacenti alla propria abitazione, sita nelle campagne tra Lecce e Torre Chianca, gli hanno fatto vivere un incubo durato ben dieci ore. Una situazione, denunciata ai nostri microfoni dal leccese Guido Lazzari, insostenibile tra incendi, discariche abusive e una mulattiera per arrivare alla propria abitazione, con gli stessi vigili del fuoco in difficoltà nel raggiungerla.

