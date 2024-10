Salento, dopo il lupo avvistato anche il cervo

Il Salento dopo essere stato riconquistato prima dal cinghiale e poi dal lupo, potrebbe addirittura vedere il ritorno del cervo. Da giorni infatti circolano video e foto di esemplari di cervo a spasso nelle campagne del Salento. Come testimonia infatti la foto postata sui social dalla pagina Gruppo Speleologico Tricase l’esemplare è stato incrociato nelle campagne di Scorrano ma già nei giorni passati be erano stati avvistati più esemplari. Non dovrebbero essere animali scappati da qualche agriturismo ma cervi selvatici, i motivi della cui presenza nel Salento però sono ancora da verificare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author