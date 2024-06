Russell Crowe e i Gentlemen Barbers a Capurso

Sono partite da Roma le date italiane del tour di Russell Crowe e la sua band The Gentlemen Barbers. Tra grandi classici rock e blues e qualche inedito, l’attore premio Oscar ha infiammato il pubblico del Colosseo. Il prossimo appuntamento sarà a Capurso il 19 luglio, quando l’artista si esibirà sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo, nell’ambito del Multiculturita Festival, per una serata che si annuncia piena di ritmo ed energia. Intanto cresce la curiosità tra chi ha già acquistato il biglietto: Crowe canterà anche a Capurso “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri o proverà a cimentarsi con “Ma non tutta la vita”, il loro tormentone sanremese che sta spopolando anche sulle spiagge pugliesi?

Il Multiculturita Summer Festival, giunto alla sua XXII edizione, questa estate porterà sul palco anche Max Gazzè (18 luglio) e i Dire Straits Legacy (20 luglio). I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets.it.

“Per me la musica è libertà, e il tour sarà molto divertente,” ha dichiarato Crowe. “Non solo suoneremo dalle 14 alle 16 date in Italia, ma anche qualche concerto nel Regno Unito. Suoneremo a Londra, Leeds, Inverness, Warrington. Suoneremo a Dublino, in Irlanda, mentre saremo in Inghilterra. Addirittura suoneremo al famoso Glastonbury Music Festival.”

“Nel 1999 ho realizzato un film, Il Gladiatore, che mi ha legato molto ai cittadini italiani,” ha continuato Crowe. “Mi è piaciuta questa relazione, essere nominato ‘Ambasciatore di Roma nel Mondo’, cose simili e cittadino onorario di Ascoli Piceno. È stato meraviglioso. Ma l’anno prossimo ci sarà un nuovo film. Ci sarà un nuovo Gladiatore. La gente potrebbe concentrarsi su quello. Quindi, quest’anno visiterò quante più città possibili per dire grazie.”

Crowe ha condiviso il suo amore per la musica, raccontando di essere cresciuto in una famiglia dove c’era sempre musica e le chitarre alle feste erano come bastoncini parlanti. “Ovunque abiti, suoniamo in qualche luogo vicino. Stasera siamo a Cervinia e poi andiamo a Roma. A Roma suoniamo al Colosseo e faremo due concerti speciali al Forum Theatre il 26 e 27 giugno.”

Più tardi in estate, la band farà tappa a Pompei, Ascoli Piceno, Varese, Piacenza, Siena, Capurso (Bari), Udine, La Spezia e Ladispoli. “Andremo in tanti posti. Organizzatevi e venite a trovarci. In alcuni festival non ci sono biglietti richiesti. In altri ci sono biglietti in vendita. Ovunque vivi, guarda il programma e fai in modo di venire a un concerto.”

Russell Crowe e i suoi Gentlemen Barbers promettono un’estate di musica e passione, in un tour che attraverserà tutta Italia e oltre.

