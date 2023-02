LECCE – E’ Romeo Russo, di professione avvocato, il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Lecce, che ha prevalso su Stefania Spagnolo, un scelta quindi in continuità l’ex segretario Maurizio Deta alla guida del partito dal 2017 espressione dell’area vicina al Governatore di Puglia Michele Emiliano.

Nel pomeriggio di domenica nella sede di via Tasso le operazioni di voto e dalle 20.30 è iniziato lo scrutinio, che oltre alla nomina del segretario cittadino prevedeva anche la votazione per il Segretario nazionale del Pd. A Lecce città la preferenza è andata a Bonaccini, mentre la provincia – a sorpresa- ha scelto Elly Schlein, in contrasto anche con la media regionale e nazionale. Come ci si aspettava invece, terzo posto per Gianni Cuperlo e a seguire Paola De Micheli. Dopo il voto dei circoli, il 26 febbraio potranno votare anche i non iscritti, ultimo passo che decreterà il nuovo segretario nazionale del Pd.

Barbara Magnani

