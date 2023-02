Otranto, furto in studio legale, denunciata una 38enne

Una 38enne di nazionalità moldava è stata denunciata per furto nel Leccese. In particolare la donna è ritenuta responsabile di un furto avvenuto all’interno di uno studio legale il 6 febbraio scorso nell’hinterland di Otranto. Era stato lo stesso professionista, dopo aver constatato l’ammanco nella propria cassetta di sicurezza di un libretto, vaglia postali, buoni fruttiferi e 55mila euro in denaro contante, a dare l’allarme. Le prime verifiche dei poliziotti sono state eseguite a carico della donna, badante della madre dell’avvocato, che senza preavviso aveva interrotto il rapporto di lavoro con una semplice telefonata. La 38enne è stata rintracciata dagli agenti in stazione a Lecce, mentre era in attesa di un treno diretto a Bologna. Durante la perquisizione personale e del bagaglio i poliziotti hanno ritrovato in suo possesso oltre 3mila euro, che gli inquirenti ritengono collegati al furto. Dalle indagini è stato accertato che il resto della refurtiva era stato spedito in Moldavia, tramite un corriere straniero estraneo ai fatti, a cui è stato richiesto dai poliziotti di annullare la spedizione. Tutta la refurtiva è stata recuperata e sequestrata.

