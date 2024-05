Romania, c’è anche il biancorosso Puscas tra i pre-convocati per Euro 2024

C’è anche George Puscas nella lista dei pre-convocati della nazionale di calcio della Romania in vista dei campionati europei di calcio che si disputeranno in Germania. Prima due amichevoli per la squadra del ct Iordanescu contro Bulgaria (4 giugno) e Liechtenstein (7 giugno).

ROMANIA, I PRE-CONVOCATI PER EURO 2024

Portieri: Florin Nita (Gaziantep, Turchia), Horatiu Moldovan (Atletico, Spagna), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj)

Difensori: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano, Spagna), Radu Dragusin (Tottenham, Inghilterra), Bogdan Racovitsan (Rakow, Polonia), Adrian Rus (Pafos, Cipro), Ionut Nedelcearu (Palermo, Italia), Andrei Burca (Al-Ahli, Arabia Saudita), Vasile Mogos (Cluj), Nicusor Bancu (Universitea Craiova)

Centrocampisti: Deian Sorescu (Gaziantep, Turchia), Marius Marin (Pisa, Italia), Alexandru Cicaldau (Konyaspor, Turchia), Razvan Marin (Empoli, Italia), Nicolae Stanciu (Damac, Arabia Saudita) , Dennis Man (Parma, Italia), Valentin Mihaila (Parma, Italia), Yanis Hagi (Alaves, Spagna), Constantin Grameni (Farul), Darius Olaru (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Florinel Coman (FCSB).

Attaccanti: Denis Dragus (Gaziantep, Turchia), George Puscas (Bari, Italia), Denis Alibec (Al-Mu’ayyad, Qatar), Daniel Birligea (Cluj).

