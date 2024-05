Bisceglie scattano gli spareggi: c’è la Vigor Lamezia in trasferta

Una stagione in 180 minuti. Dopo aver metabolizzato la sconfitta contro l’Ugento, il Bisceglie affronterà la Vigor Lamezia nella semifinale degli spareggi nazionali del campionato di Eccellenza. La gara di andata, in programma domenica 26 maggio al “D’Ippolito”, sarà trasmessa in diretta su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre. Mister Di Meo, intanto, ha lavorato molto sulla testa dei calciatori in queste settimane. L’approccio sarà fondamentale anche in vista del ritorno che il Bisceglie giocherà in casa al “Ventura” tra sette giorni.

I nerazzurri sono ancora orfani di Antonio Pignataro, appiedato già dal giudice sportivo nel post Molfetta e squalificato per un altro turno dopo essere entrato in campo nel riscaldamento di Ugento-Bisceglie. Un’assenza pesante che, in ogni caso, non sarà l’unica. Mister Di Meo, infatti, dovrà fare a meno anche di Kouame e Vantaggiato, alle prese rispettivamente con tre e due giornate di squalifica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author