Roma, una brochure della Direzione Centrale Anticrimine sulle attività di contrasto alla violenza contro le donne

Nella giornata contro la violenza sulle donne la Direzione Centrale Anticrimine ha realizzato come ogni anno una brochure relativa alle attività di contrasto messe in campo dalla Polizia di Stato. Quest’anno in particolare la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore” gode del sostegno della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni autrice della prefazione.

Domani, martedì 26 novembre alle ore 19.00 , a Santa Maria Capua Vetere, è in programma lo spettacolo teatrale e musicale, dal titolo “… questo non è amore”. Tratto dall’omonima campagna, da anni avviata sulla sensibilizzazione al tema della violenza di genere, l’evento vedrà la partecipazione del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, e dei vertici istituzionali nazionali e territoriali. La Banda Musicale della Polizia di Stato sarà protagonista nell’esecuzione di brani che accompagneranno testi originali sul tema della violenza, scritti e interpretati degli artisti dell’associazione casertana “Ali della mente”. A margine dell’esibizione, verrà lanciato, in anteprima, uno spot sulla dicotomia fra amore e violenza, bene e male. Durante la serata, con l’accompagnamento dei musicisti della Banda della Polizia di Stato, sarà presentato, in anteprima, il cortometraggio “Effetto personale”, inedito dedicato alla cultura dell’amore e della sicurezza, realizzato a Caserta da “Ali della mente”, scritto da Patrizio Ranieri Ciu, mentore dell’associazione, con la diretta collaborazione della Questura.

