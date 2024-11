Roma, 113° Corso per Commissari della Polizia di Stato e 15° corso Commissari Tecnici

Si è svolta oggi a Roma presso la Scuola Superiore di Polizia la Cerimonia di Apertura dell’Anno Accademico 2024 – 2025 del 113° Corso per Commissari della Polizia di Stato e del 15°corso Commissari tecnici, alla presenza del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani.

La cerimonia è stata introdotta dal Direttore della Scuola, Anna Maria Di Paolo e dagli auguri del Capo della Polizia Pisani ai giovani Commissari per l’inizio del nuovo Anno Accademico.

I 116 Commissari ed i 44 Commissari tecnici hanno assistito alla lectio magistralis dal titolo ‘Le opportunità e i rischi dell’intelligenza Artificiale’, tenuta dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Dott. Giovanni Melillo e del Presidente della Commissione AI per l’Informazione Padre Paolo Benanti.

Prima di dichiarare aperto l’anno accademico, il Ministro ha dichiarato: “C’è una parola, a mio avviso, che sintetizza la natura del rapporto tra la Polizia di Stato e i cittadini: fiducia. Fiducia tra cittadini e operatori della sicurezza, fiducia nelle Istituzioni e base della coesione sociale, traguardo finale di ogni funzione protesa a tutelare la legalità. Vi invito a coltivare con convinzione questo straordinario rapporto di fiducia con i cittadini, consapevoli della specialità di questa dimensione propria di un Corpo di polizia moderno, di salda cultura democratica, garante dei nostri diritti costituzionali’’.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author