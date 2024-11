Foggia, cambio al vertice della Prefettura

Nelle scorse ore il Consiglio dei ministri ha deliberato diversi cambi ai vertici di Prefetture e dipartimenti.

Ultimi giorni in provincia di Foggia per il Prefetto Maurizio Valiante: dal capoluogo dauno, anche con incarico di Commissario Straordinario del Governo per l’area del Comune di Manfredonia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Ancona. Insediatosi nell’agosto del 2022, il dott. Valiante si è contraddistinto per le numerose e variegate attività svolte nel contrasto alla criminalità, attraverso la firma di decine di interdittive antimafia – in totale 68 più 6 misure amministrative di prevenzione collaborativa – e alla diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra le giovani generazioni, attraverso l’organizzazione di numerose iniziative dedicate all’interno degli istituti scolastici dell’intera provincia.

Al suo posto, da Vibo Valentia subentrerà il dott. Paolo Giovanni Grieco. Nato nel 1959 a Buccino, in provincia di Salerno, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza” ed è coniugato con due figlie. E’ entrato nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno il 1° ottobre 1985 prestando servizio nella sede di Rieti presso la quale ha ricoperto gli incarichi di Capo di Gabinetto, Dirigente dei Servizi Elettorali e Dirigente dell’Area 1. Dal 15 febbraio 2007 al 27 novembre 2016 ha svolto le funzioni di Vice Prefetto Vicario (dal 1° dicembre 2014 al 22 maggio 2016 in sede priva di titolare).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio: pertanto, non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts