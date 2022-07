Governo-Il leader di Forza Italia sarà candidato in Senato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, pochi giorni prima di compiere 86 anni. Berlusconi tornerebbe in Parlamento nove anni dopo essere decaduto a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno riguardato. Ed in Puglia? Hanno preso il via le chiamate, le richieste, le pressioni e le legittime pretese di chi vede nella corsa al parlamento l’unica occasione per tornare in pista. Ed allora ecco che da Massimo Cassano a Giorgio Pala, da D’Attis a Marti sono partite le consultazioni per chi e come mettere in lista e sopratutto capire chi sacrificare dopo i tagli ai parlamentari voluti proprio dai Grillini.