BARI- Si continua ad avere a cuore la salute degli anziani e delle persone più vulnerabili nelle giornate di caldo: dopo la distribuzione di acqua e frutta fresca, dalla prossima settimana si aggiungeranno 10 mila bustine di integratori e Sali minerali.

Accanto ai servizi e alle attività già programmate dall’assessorato al Welfare e dalla rete cittadina per supportare le persone vulnerabili nelle giornate più calde dell’anno, prosegue la distribuzione di frutta e acqua che da questa settimana raggiunge anche i luoghi di incontro più frequentati dagli anziani e, nei casi di persone non autosufficienti, direttamente le loro abitazioni tramite il servizio Pony della solidarietà.

La frutta, acquistata dall’assessorato al Welfare, e l’acqua, donata dall’azienda Cippone & Di Bitetto, sono state distribuite ieri in piazza del Redentore e questa mattina in piazza Garibaldi grazie all’impegno dei volontari dell’associazione Ada.

Dalla prossima settimana ai beni in consegna si aggiungeranno anche 10mila bustine di integratori di sali minerali e vitamine donati da Agorà Salute e da alcune farmacie cittadine.

Inoltre, nell’ambito del progetto Sciam – Spazio comune invecchiamento attivo multidimensionale in rete con l’ordine dei Medici, sono in programma nuovi incontri di sensibilizzazione e prevenzione, con screening sanitari gratuiti, presso la sede della cooperativa sociale Aliante, in via Calefati 245.

La distribuzione di acqua, frutta e integratori proseguirà nelle sedi dei servizi del Welfare dedicati agli anziani e anche ogni venerdì mattina, a rotazione, in piazza Garibaldi, piazza Castello e piazza del Redentore.