Rogo di Lido Silvana, muore l’anziana ustionata

TARANTO – Purtroppo non ce l’ha fatta l’anziana donna rimasta gravemente ferita in seguito al terribile incendio che lo scorso 30 luglio ha devastato Lido Silvana nel tarantino. Era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale SS. Annunziata del capoluogo ionico, troppo gravi le ustioni e le ferite riportate, Rita Fasanella aveva 86 anni, era nata a Andria ma da tempo residente a Taranto.

Sorpresa dalle fiamme altissime, era stata tratta in salvo non senza difficoltà da due Vigili del Fuoco nel giardino dell’abitazione in cui si trovava, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi, la donna aveva ustioni severe su tutto il corpo, i sanitari hanno provato a stabilizzarla per poterla trasferire al grandi ustionati di Brindisi, ma purtroppo l’86enne non ce l’ha fatta. Si aggrava così il già pesantissimo bilancio del vasto incendio che ha interessato circa 50 ettari a Marina di Pulsano, una tragedia che adesso conta anche la perdita di una vita umana. Sull’episodio i Carabinieri hanno fermato un uomo, indagato perché ritenuto il presunto “piromane”, secondo gli inquirenti le fiamme si sarebbero propagate dal fuoco che avrebbe acceso per bruciare stoppie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author