Marti e Di Mattina a Pontida: Puglia protagonista

Era presente a Pontida il senatore Roberto Marti, esponente di spicco della politica pugliese, che ha presieduto con tanti pugliesi, come ogni anno, l’importante manifestazione politica che riunisce sostenitori e amici. Questo evento non è solo un’occasione per esprimere solidarietà a Matteo Salvini, ma anche un momento cruciale per affrontare le sfide attuali che l’Italia deve fronteggiare.

Roberto Marti ha sempre rappresentato la voce della Puglia nel contesto politico nazionale. La sua presenza a Pontida testimonia il suo impegno e la sua determinazione nel sostenere le politiche di sicurezza e di difesa dei confini italiane, temi di fondamentale importanza per il suo elettorato e per il Paese intero. Marti ha sottolineato come, sotto la guida di Salvini come Ministro dell’Interno, siano stati compiuti passi significativi per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’evento di Pontida è stato un grande raduno di sostenitori, un’opportunità per discutere le strategie future e rinnovare l’impegno politico. La partecipazione di migliaia di persone, tra cui tantissimi salentini e pugliesi, rappresenta un forte segnale di unità e determinazione da parte di chi crede nel progetto politico del centro-destra.

Presenti tra gli altri anche l’on. Toti Di Mattina e tanti amministratori locali. Una partecipazione che non è stata solo simbolica ma ha voluto portare con sé le istanze e le aspettative della Puglia.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts