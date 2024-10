Pontida: vicesindaco di Serracapriola difende Salvini vestito da detenuto

Diventata virale la foto di Michele Leombruno, vicesindaco di Serracapriola (Foggia), che al raduno della Lega a Pontida si è presentato vestito da detenuto, con una tuta a strisce bianche e nere, impugnando il cartello: “Ho votato Lega, arrestate anche me”.

Leombruno ha voluto prendere le difese di Matteo Salvini, ministro dei trasporti, che rischia di essere condannato a 6 anni di carcere per avere impedito, cinque anni fa quando era ministro degli interni nel Governo Conte, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti, con l’accusa di averli sequestrati a bordo della nave spagnola Open Arms.

“Ha fatto solo il suo dovere di ministro – ha detto Leombruno che è stato per 40 anni ispettore capo della Polizia -. Ho massima fiducia nella magistratura, ho lavorato con moltissimi magistrati nella mia lunga carriera in Polizia.

Insieme ad un gruppo di 9 appartenenti al direttivo della Lega , è partito a bordo di un pullman da Serracapriola per giungere alla manifestazione a Pontida. Leombruno ricorda che nel 2015 è stato uno dei fondatori del partito della Lega in Puglia. “Faccio anche parte del direttivo della Lega della Procura di Foggia – aggiunge – milioni di italiani hanno votato per il programma attuale del Ministro Salvini che prevedeva una diminuzione dell’immigrazione clandestina”.

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts