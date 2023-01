LECCE – Lecce di nuovo al lavoro per preparare la delicata gara di sabato alle 18 contro il Milan. Durante l’ultimo allenamento lavoro personalizzato per Dermaku, Helgason, Pongracic e Banda, quest’ultimo per un indolenzimento al tendine d’Achille destro. Capitan Hjulmand è pronto a tornare in campo dopo aver scontato la squalifica, dovranno invece fare attenzione Umtiti, Gonzalez e Di Francesco, poichè già diffidati.

Il Milan prima di arrivare in Salento sarà impegnato in Coppa Italia, con il Torino, per gli ottavi di finale, e per la gara di sabato invece non avrà Tonali, squalificato dopo stato l’ammonizione nella partita con la Roma.

A sostenere i giallorossi tutto il Via del Mare, sold-out, tanto che la società ha messo a disposizione tutti i posti solitamente inutilizzati, circa 2.000 a visibilità ridotta.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

