Rimini: Botte fuori da un locale, vigile del fuoco foggiano in coma

Giuseppe Tucci, 34enne vigile del fuoco originario di Foggia, in servizio al distaccamento aeroportuale di Rimini da 2019, è rimasto gravemente ferito e dichiarato in stato di morte cerebrale in seguito a una colluttazione con un buttafuori, avvenuta la scorsa notte in strada, nelle vicinanze di un noto locale pubblico a Miramare.

Secondo i gestori del locale, il giovane sarebbe entrato in discoteca visibilmente alterato e avrebbe iniziato a infastidire con apprezzamenti spinti le ragazze in sala. Ma il racconto è tutto da verificare visto che lo stesso 34enne ha pubblicato su Instagram una storia in cui compare tranquillo e sorridente in compagnia di un amico.

Attenzioni troppo invadenti nei confronti delle cubiste avrebbero quindi giustificato l’intervento della sicurezza. Invitato ad allontanarsi, Tucci sarebbe rimasto coinvolto, intorno alle 2 di notte, in una colluttazione nella via che costeggia la parete laterale del locale, proprio davanti al bagno 148 di Miramare.

Al momento non è chiaro se abbia battuto la testa cadendo per terra a causa di uno spintone o per un calcio, oppure se sia stato colpito da un pugno al volto così forte da provocargli un trauma cranico fatale. Pare invece abbastanza certo che una volta al di fuori della discoteca, a fronteggiarsi siano stati solo il buttafuori e Tucci.

Quando sul posto sono giunti i sanitari del 118, allertati dal personale del locale, il giovane è stato immediatamente rianimato e trasportato all’ospedale Infermi di Rimini dove è stato intubato. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il 34enne perdere sangue dalla bocca quando era privo di sensi a terra. Stando alle analisi effettuate dal sanitari del 118, però, non presenterebbe ferite lacero contuse in testa.

Il sostituto procuratore Ercolani ha disposto la visione delle immagini delle telecamere interne di sorveglianza per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre gli investigatori della Squadra Mobile stanno ricostruendo la serata sentendo i testimoni e i titolari del locale.

A Rimini sono arrivati, da Foggia, i genitori di Giuseppe Tucci, accompagnati in ospedale dai Vigili del Fuoco di Rimini.

