Riforma Politica Agricola Comune: passo avanti per agricoltori Puglia

La proposta di revisione della Politica Agricola Comune (PAC) avanzata dalla Commissione europea ha suscitato la soddisfazione della CIA Agricoltori Italiani Puglia. L’obiettivo della proposta è semplificare le procedure e fornire maggiore flessibilità agli agricoltori, mantenendo al contempo un forte impegno verso la protezione dell’ambiente e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

Il presidente regionale e vicepresidente nazionale della CIA, Gennaro Sicolo, ha accolto positivamente i primi segnali di apertura della Commissione alle richieste avanzate dagli agricoltori. In particolare, la proposta prevede una revisione selettiva delle condizionalità all’interno del regolamento sui piani strategici della PAC, puntando nella direzione giusta secondo Sicolo.

La revisione riguarda diversi aspetti, tra cui la preservazione degli elementi caratteristici del paesaggio senza l’obbligo di destinare una porzione dei seminativi a superfici non produttive. Altresì, si introduce la possibilità di optare tra rotazione e diversificazione delle colture, consentendo agli agricoltori di adempiere ai requisiti in base alle specifiche condizioni locali.

La proposta prevede anche maggiori libertà per gli Stati membri nella definizione dei periodi sensibili e delle pratiche ammesse per la copertura del suolo durante tali periodi. Inoltre, sono suggerite esenzioni e deroghe mirate per determinate colture, suoli o sistemi agricoli, con limitazioni chiare e temporanee.

La Commissione si propone inoltre di potenziare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare attraverso una migliore regolamentazione dei contratti con acquirenti e organizzazioni di produttori.

La CIA Agricoltori Italiani Puglia auspica che le proposte siano approvate senza emendamenti nella prossima riunione della plenaria del Parlamento Europeo, programmata per il 24 aprile, e che vadano nella direzione della semplificazione e del progresso socioeconomico.

