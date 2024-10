Rfi investe 52 milioni di euro per manutenzione ferroviaria in Puglia

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha stanziato circa 52 milioni di euro per un vasto programma di manutenzione dell’armamento ferroviario in Puglia, parte di un accordo quadro nazionale da 1,3 miliardi di euro. Il progetto, della durata di tre anni, prevede interventi diffusi in tutta la regione, tra cui il rinnovo di binari e traverse, la sostituzione di massicciate e scambi. L’obiettivo è migliorare l’affidabilità dell’infrastruttura e potenziare il servizio ferroviario. Rfi sottolinea che questi lavori garantiranno un servizio più efficiente e sicuro per i passeggeri.

