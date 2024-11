Reunion per “L’allenatore nel pallone”: Oronzo Canà canta la ninna nanna a Aristoteles

Lino Banfi, iconico interprete del mitico allenatore Oronzo Canà nel film “L’allenatore nel pallone,” ha condiviso un video emozionante sui social in cui intona una speciale ninna nanna al suo “calciatore” Aristoteles, interpretato all’epoca da Urs Althaus. La scena è stata un tenero omaggio alla celebre sequenza del film in cui la ninna nanna aiutava il giovane talento brasiliano a combattere la nostalgia di casa, la saudade.

“Mamma mia, quanto tempo è passato!” ha commentato con nostalgia l’attore pugliese, icona della commedia all’italiana. Oggi Urs Althaus, ex attore e modello svizzero, ha 68 anni e, proprio come il personaggio di Aristoteles, continua a essere ricordato come una figura simbolo nel panorama calcistico cinematografico. Nel film, Althaus interpretava il promettente attaccante brasiliano le cui prodezze in campo salvarono la Longobarda nella sua prima avventura in Serie A, guidata dal carismatico mister Canà.

La reunion è avvenuta nel ristorante di Banfi, dove il celebre attore ha ricreato l’atmosfera di quel momento indimenticabile, regalando ai fan una scena di pura nostalgia e rendendo omaggio a un classico intramontabile del cinema italiano.

