L’Ugento ingaggia il centrocampista camerunense Teyou

L’Ugento dà il benvenuto a Franck Teyou, centrocampista camerunense di 21 anni, nato il 21 gennaio 2002. Con un’altezza di 176 cm e un peso di 78 kg, Teyou arriva per rinforzare il centrocampo della squadra pugliese, portando con sé esperienza e determinazione.

Il giovane giocatore ha costruito il suo percorso professionale con esperienze significative in club come Spal, Cosenza, Castrovillari, Torres, Portici e Matera. Nella stagione scorsa ha registrato 26 presenze e un gol, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e la sua grinta in campo. Vestirà la maglia numero 17, pronto a dare il massimo per contribuire agli obiettivi dell’Ugento.

