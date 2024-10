Restyling di via Trinchese, cosa ne pensano i leccesi

Lecce – È previsto, per il prossimo 14 ottobre, l’inizio dei lavori di riqualificazione di via Trinchese, a Lecce. L’amministrazione comunale ha voluto sentire commercianti e residenti per trovare un punto d’incontro ed evitare al minimo i disagi. Lavori che, come sottolineato dagli stessi cittadini, risultano indispensabili. Intervento pubblico che quindi è accolto di buon grado da cittadini e commercianti con questi ultimi che ovviamente sperano nella celerità del fine-lavori.

