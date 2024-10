CGIL Lecce, sit-in contro i tornelli al parco Montefusco

Lecce – Si è tenuto davanti l’ingresso del parco “Montefusco” di via Giammatteo un sit-in di protesta organizzato da CGIL Lecce. Il segretario generale Tommaso Moscara ha tenuto a ribadire che non è restringendo l’accesso agli spazi pubblici che si potrà garantire sicurezza ai cittadini. Insomma soluzioni alternative tese a escludere categoricamente tornelli e tessere per un luogo dedito allo sport per tutti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author