Renzi, ‘Tremo al pensiero che Emiliano torni in magistratura’

“Tremo al pensiero che Emiliano torni in magistratura visto che ormai è imminente la sua fine politica. Su questo tema è bene dirlo forte e chiaro: Emiliano su trivelle, buona scuola, su tutto ciò che noi abbiamo portato avanti ha sempre scelto di attaccarci in nome del grillismo. Rispetto a quelli come lui il tempo non è galantuomo. È un gentleman inglese. Su Emiliano avevamo ragione, gli altri avevano torto”. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Iv, parlando all’assemblea nazionale in corso a Firenze.

