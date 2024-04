Basilicata al voto: affluenza in calo

Sono aperti dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 21 aprile, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 22 aprile, nei 131 comuni della Basilicata, i seggi che accoglieranno i 568 mila aventi diritto al voto per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio. Alle ore 12 di domenica 21 aprile, l’affluenza alle urne è stata del 9,12%: 52 mila persone che si sono recate nelle 682 sezioni allestite di cui 453 nel Potentino e 229 nel Materano. Un dato in calo rispetto alle Regionale del 2029 (si votò solo la domenica) quando allo stesso orario andò a votare il 13.31% dei lucani.

Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Hanno diritto al voto, secondo i dati forniti dalle Prefetture, 279.552 uomini e 288.407 donne.

Tre i candidati alla carica di presidente: l’uscente Vito Bardi per il centrodestra, sostenuto da sette simboli, Piero Marrese per il centrosinistra, con cinque simboli ed Eustachio Follia per Volt. I candidati a consigliere sono in totale 258: ne saranno eletti 13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera.

La coalizione di centrodestra per Bardi è composta da Forza Italia, Fdi, Lega, Udc-Dc con Rotondi-Popolari Uniti, Azione, Orgoglio Lucano, La Vera Basilicata; quella di centrosinistra per Marrese da Pd, M5s, Avs-Si-Psi Basilicata Possibile, Basilicata Casa Comune, Basilicata Unita; per Follia la lista di Volt.

