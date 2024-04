Autonomia, Decaro risponde a Meloni: ‘Non sono un irresponsabile’

“Non sono un irresponsabile, Giorgia Meloni. Sono un sindaco che da 10 anni lavora con disciplina e onore nella propria città, che è cresciuta ed è diventata turistica anche grazie a Matera, in Basilicata, che è stata capitale europea della cultura. Oggi ho tanti turisti e non riesco nemmeno a dare le risposte che servono con i servizi”.

È che Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha replicato alla premier Giorgia Meloni, la quale, in Basilicata, ha sostenuto che l’autonomia differenziata è un’opportunità soprattutto per il Sud perché serve a responsabilizzare la classe dirigente del Mezzogiorno.

“Nella mia città sono arrivate 21 aziende che si occupano di information technology. Bari è la prima per crescita di opportunità di lavoro nel Sud, la nona in Italia. Credo di non essere un irresponsabile, non ho niente da imparare da nessuno”, conclude Decaro intervenendo a Soveria Mannelli nella giornata conclusiva della conferenza programmatica regionale del Partito Democratico della Calabria

