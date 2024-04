Conte, ‘Io ho salvato Emiliano? Ma se siamo fuori dalla Giunta’

“Io sarei andato in Puglia per salvare Emiliano? Ma se noi siamo andati a dire usciamo dalla giunta, io sono andato a salvarlo? Ditemi se non sono schiaffi oggettivi. Non potevamo far finta di niente”. Così Giuseppe Conte a La Repubblica delle Idee. “Tra l’altro, usando il termine cacicchi ho richiamato le parole con cui Schlein ha conquistato i voti”, ha aggiunto.

