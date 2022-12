Condividi su...

BARI – È stata una autentica maratona quella che ha portato all’approvazione del Bilancio di previsione 2023 e pluriennale 2023/‘25 della Regione Puglia. Una discussione iniziata martedì mattina e conclusasi mercoledì notte alle 23.30.

Con 30 voti a favore e 15 contrari l’Aula ha licenziato il documento di programmazione finanziaria.

Un testo composto di ben 89 articoli, modificato con oltre 200 emendamenti proposti dai consiglieri di maggioranza e di opposizione. Poco più di 15miliardi di competenza e oltre 28 miliardi in termini di cassa per il 2023.

Tra le novità introdotte dal Bilancio l’aumento da 30 a 90 delle borse di specializzazione in area sanitaria finanziate dalla Regione. Un provvedimento sostenuto con lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per i prossimi tre anni.

Grande attenzione anche alla cura e all’assistenza dei disturbi dello spettro autistico con l’incremento dei servizi e un impegno di spesa di 5 milioni di euro.

Stanziati 1,5 milioni di euro a sostegno dell’attivazione della Scuola di Medicina a Taranto e per l’attivazione del dipartimento biomedico.

Il Consiglio regionale, nell’ambito della discussione sul Bilancio ha approvato, inoltre, un emendamento che in caso di dimissioni anticipate del governatore Emiliano consente al Consiglio di restare in carica per altri 10 mesi. In questo arco di tempo la giunta sarà guidata dal vicepresidente. L’emendamento è stato approvato a scrutinio segreto con 37 sì, 9 no, 2 astenuti.