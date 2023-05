BARI – Filippo Inzaghi analizza così la sconfitta della sua Reggina contro il Bari: “La prestazione è stata molto buona, nella prima mezzora siamo arrivati alcune volte sotto porta. E noi dovevamo essere più cattivi. Dispiace ma dobbiamo guardare avanti. Non parlo della penalizzazione: sul campo saremmo ai playoff. Poi la società ha preso la sua decisione e andiamo avanti. Possiamo ancora farcela a qualificarci e non dimentico la qualità del lavoro svolto. Venerdi prossimo bisogna vincere e sperare per fare qualcosa di storico. Assenze? Abbiamo giocato bene anche senza loro. Il primo tempo è stato uno dei migliori in stagione ed una delle migliori prestazioni complessive in trasferta”.

Sul Bari: “Sono sicuro che ai playoff sarà protagonista, merita il terzo posto anche alla luce del campionato che ha fatto. E Mignani è un ottimo allenatore”.

