Serie B: Verdetti, ecco le prime due retrocessioni

Dopo le promozioni di Frosinone e Genoa, la Serie B emette altri due importanti verdetti. Con una giornata di anticipo, Benevento e Spal sono matematicamente retrocesse in Serie C. Nonostante la vittoria in rimonta con il Modena, i sanniti devono salutare la cadetteria: il pareggio del Brescia con il Pisa (1-1) ha reso impossibile il raggiungimento dei playout sia per il Benevento che per la Spal. Il Brescia si trova al quartultimo posto con 39 punti. Al contrario, sono ancora vive le speranze di salvezza per il Perugia, sconfitto 3-2 a Venezia. Questo grazie ai pareggi di Cittadella e Cosenza, rispettivamente con Sudtirol e Ascoli. In zona playout, a una giornata dal termine, si trovano Brescia e Cosenza. Benevento e Spal tornano in Serie C dopo 7 anni, dalla stagione 2015/16: entrambi i club hanno anche assaporato la Serie A.

