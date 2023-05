CERIGNOLA – È la vigilia di Cerignola-Monopoli, derby valido per il secondo turno play-off che Antenna Sud trasmetterà in diretta alle ore 18. Il tecnico ofantino Michele Pazienza ha presentato così una partita molto sentita: “Il passaggio del primo turno play-off è stato un risultato rotondo ed importantissimo, una prestazione eccezionale e non scontata. Monopoli? È un avversario tosto che ci ha messo in difficoltà e ci ha tolto 6 punti in campionato, sarà uno stimolo in più. Dobbiamo recuperare le energie fisiche e mentali per arrivare carichi alla gara di domani. L’apporto del nostro pubblico sarà importante come lo è stato giovedì sera. Chiederò ai ragazzi di ripetersi, interpretando come al solito la partita attraverso le nostre caratteristiche e senza considerare il doppio risultato a favore. Non abbiamo la capacità di gestire il risultato, ma sappiamo costruircelo. Soltanto nei minuti finali, se saremo in vantaggio, potremo pensare di gestire le forze. Entusiasmo? Cerignola è una piazza calda, l’aria che si respira in città deve darci gioia e motivazioni, ma soprattutto quel qualcosa in più che può far la differenza in gare come queste. Passando il turno potremmo creare qualcosa di ancora più bello”.

