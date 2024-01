Reggiana, l’ex Fiamozzi: “Dispiaciuto per il Bari”

Riccardo Fiamozzi, ex di turno, commenta così il successo della Reggiana contro il Bari. “Sono contento per il gol, fa un certo effetto ed è bello condividerla con la squadra. Io in crescita? Il mister valuta sempre in un certo modo la mia disposizione in campo e ho sfruttato al meglio la possibilità di giocare. Mi sono espresso bene e con le dovute caratteristiche. Di Bari conservo un bel ricordo, nonostante il risultato. Questa rimane una piazza importante e ambiziosa. Sono dispiaciuto per loro”. Il calciatore friulano ha indossato la maglia del Bari nella stagione 2017/18 sempre in B.

