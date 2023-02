MOLFETTA – Maria Callas avrebbe compiuto 100 anni in questo 2023. Sarebbe stato un compleanno speciale per questo talento canoro, icona planetaria per gli appassionati della lirica. Per questo la Fondazione “Vincenzo Maria Valente” ha voluto inaugurare il cartellone 2023 dal titolo “I suoni della Cultura”, con il recital lirico “Le Voci dell’Amore”, un vero e proprio omaggio a Maria Callas.

