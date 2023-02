Sanremo 73, Al Bano con Ranieri e Morandi

CELLINO SAN MARCO – Tra i momenti più attesi al 73º Festival di Sanremo c’è l’esibizione, per la prima volta in assoluto, di Al Bano, Ranieri e Morandi insieme. Abbiamo raggiunto il cantante pugliese nella sua tenuta per conoscere le emozioni che lo accompagneranno quest’anno sul palco dell’Ariston

