Real Madrid campione d’Europa per la quindicesima volta

Il Real Madrid ha conquistato il titolo di campione d’Europa per la quindicesima volta nella sua storia, segnando anche la quinta vittoria per Carlo Ancelotti come allenatore. La squadra spagnola ha battuto 2-0 il Borussia Dortmund nella finale disputata a Wembley.

Per un’ora di gioco, i gialloneri di Terzic hanno dominato con le migliori occasioni, colpendo un palo con Fullkrug e sprecando diverse opportunità con Adeyemi. Le parate di Courtois hanno mantenuto in gara il Real Madrid, che nel finale ha cambiato le sorti della partita: al 74′, Carvajal ha sbloccato il risultato sugli sviluppi di un corner, poco dopo Vinicius ha sigillato la vittoria.

BORUSSIA DORTMUND-REAL MADRID 0-2: PER LA SINTESI CLICCA 👉🏿 QUI

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author