U15, tris della Virtus Francavilla al Perugia: è semifinale scudetto

La Virtus Francavilla Under 15 di Montesardi batte 3-0 il Perugia (dopo il 3-1 sul campo degli umbri) e conquista la semifinale playoff scudetto. La partita si apre con un’incursione di Nisi che entra in area dalla sinistra e conclude in porta, para Cataldo. Al 14’ punizione strozzata di Santillo, nessun problema per Fontanarosa che agguanta la sfera. Tre minuti dopo Pascucci ci prova, ma non trova la porta. Al 23’ Virtus all’attacco: cross in area dalla sinistra, Catapano stoppa la palla per calciare, ma a causa di una deviazione non trova la porta. Al 26’ pericoloso ancora il numero nove con una conclusione a botta sicura sul secondo palo che si ferma sul legno alla destra della porta difesa da Cataldo, super anche pochi secondi dopo a negare la gioia del gol con il piede alla punta biancazzurra. Alla mezzora cambia il parziale e i padroni sbloccano il punteggio con il solito Catapano, che sfrutta la cavalcata palla al piede di Nisi e dall’interno dell’area gonfia la rete. Allo scadere, poi, è bravo Cataldo a strozzare l’urlo in gola a un ottimo Celentano.

La ripresa si apre con un’altra occasione da gol per il Francavilla: da posizione ravvicinata Celentano, con un’acrobazia, vede murare il tentativo a botta sicura da Cataldo. Al 52’ strappo palla al piede di Miccoli, che tenta il gol da posizione defilata colpendo solo l’esterno della rete. Al 58’ prima vera limpida occasione da rete per gli ospiti: ripartenza fulminante con Meyou, il cui tiro in diagonale sul secondo palo esce per questioni di centimetri. Al 29’, nel momento in cui la gara sembrava vivere una fase di gestione, la Virtus colpisce e chiude i conti con il 2-0: movimento a mezzaluna di Catapano, che s’invola verso la porta difesa da Cataldo per la doppietta personale. A cinque minuti dalla fine arriva anche il tris: ripartenza fulminante della Virtus con De Siate che attende la sovrapposizione di Corvino, lo premia e poi il numero 15 esplode un tiro forte e secco che non lascia scampo a Cataldo e fa partire la festa. La Virtus Francavilla conquista la semifinale playoff scudetto Under 15 e continua a sognare.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author