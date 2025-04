Team Altamura, Di Donato: “Dobbiamo interrompere la serie negativa. L’obiettivo è crescere ancora”

Mister Daniele Di Donato è intervenuto in conferenza stampa per presentare la prossima sfida contro il Trapani:

“Dobbiamo essere bravi a cercare di fare punti. Sarà una partita importante, una bella occasione per affrontare una squadra storica come il Trapani. Noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, cercando di fare la nostra partita, limitando gli errori che abbiamo commesso in questo periodo, così da poter crescere ancora e chiudere la stagione nel migliore dei modi.”

Sul futuro: “La nostra squadra non può prescindere dall’intensità. Siamo determinati a superare il Trapani in classifica e a interrompere questa serie di risultati negativi. Vogliamo dare il massimo, senza nessuna esitazione. L’obiettivo iniziale era quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, e siamo riusciti a centrarlo. Quando sarà il momento giusto, mi confronterò con la società per capire quali sono le possibilità per la prossima stagione. La società mi ha sempre supportato, soprattutto nei momenti difficili.”

