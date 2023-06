Ranieri: “Metto quest’impresa al primissimo posto. All’andata sciagurati, potevamo perdere 3-1”

Claudio Ranieri commenta così la promozione del suo Cagliari in Serie A:

A CAGLIARI PER FINIRE UN LAVORO. “Cagliari mi ha dato tanto, più di 33 anni fa mi ha voluto bene, Ritornare era una grande incognita. Dentro di me soffrivo dopo le partite perse, la sconfitta mi distruggeva dentro. Fortunatamente siamo riusciti a raggiungere la meta”.

SUL BARI. “Il Bari è una buonissima squadra, metti in preventivo che ti possono far gol. Siamo stati attenti e giudiziosi, come non lo siamo stati a Cagliari. Buon per noi che all’andata siamo riusciti a pareggiare. Se il Bari all’andata vinceva 3-1 ci sarebbe stato tutto. Questo è il motivo per il quale ho caricato i ragazzi. Gli ho detto che siamo stati sciagurati e che dovevamo venire più compatti. Metto quest’impresa al primissimo posto”.

FUTURO. “Ho fatto un contratto di sei mesi più due anni”.

