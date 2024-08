Lecce,Questura di Lecce: importante riconoscimento per dr.ssa Rosalba Cotardo

Nelle scorse settimane, il Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ufficializzato la promozione della dr.ssa Rosalba Cotardo al grado di Primo Dirigente della Polizia di Stato, grazie a un avanzamento per merito comparativo. La dr.ssa Cotardo continuerà a prestare servizio presso la Questura di Lecce, in relazione alle necessità della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, soprattutto in preparazione del G7 che si svolgerà a Borgo Egnazia – Savelletri.

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e aver ottenuto l’abilitazione alla professione forense, la dr.ssa Cotardo ha iniziato la sua carriera nella Polizia di Stato nel gennaio 2002, vincendo il concorso per Commissari di Polizia. La sua prima assegnazione è stata alla Questura di Venezia, dove ha lavorato come funzionario presso il Commissariato Sezionale di P.S. San Marco fino al gennaio 2009. Nel 2007 ha ampliato il suo percorso formativo conseguendo una laurea in Scienze Politiche e delle Pubbliche Amministrazioni all’Università degli Studi di Catania.

Dal febbraio 2009 all’aprile 2010, ha collaborato con la Questura di Lecce, ricoprendo il ruolo di responsabile della 3a Sezione “Reati contro la Persona e i Minori” della Squadra Mobile. Trasferita ad aprile 2010 alla Questura di Brindisi, ha diretto l’Ufficio del Personale e l’Ufficio Amministrativo Contabile fino al gennaio 2014. In seguito, ha guidato il Commissariato Distaccato di P.S. di Mesagne fino a giugno 2019, prima di essere assegnata alla Digos di Brindisi, dove è rimasta fino al 5 settembre 2022, quando ha preso il comando della D.I.G.O.S. di Lecce.

Dal 1° agosto scorso, la dr.ssa Cotardo è diventata Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Lecce. Tutto il personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della Questura di Lecce porge i migliori auguri alla dr.ssa Cotardo per un proficuo proseguimento della sua carriera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts