Questura BAT, nuovi agenti sul territorio

ANDRIA – Nuovi agenti di Polizia per la Questura della BAT. Il Questore della sesta provincia pugliese, Roberto Pellicone, ha accolto nella sede di Andria i nuovi membri a disposizione sul territorio, che permetteranno di implementare l’azione di controllo e indagine nei dieci comuni pugliesi.

Un inserimento nella squadra della Polizia che si sposa con i progetti già esposti dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che nella recente visita nella BAT aveva annunciato nuove forze sul territorio a fronte dei recenti casi di cronaca che hanno riguardato Barletta e Andria, tra cui anche la piaga dei furti d’auto che pone la provincia tra i primissimi posti in tutta Italia.

«L’assegnazione di queste nuove risorse è un momento importante per tutta la nostra struttura – ha spiegato Pellicone – questi nuovi agenti rappresentano la grande attenzione e il grande supporto a livello nazionale per questo teritorio». I nuovi agenti che andranno a potenziare l’organico della Questura verranno dislocati nei vari presidi provinciali per arricchire e articolare il lavoro su tutta la BAT.

