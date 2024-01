Barletta, presente e futuro: il punto del sindaco Cannito

BARLETTA – Un 2023 intenso e un 2024 con diversi obiettivi sotto i riflettori. Il sindaco di Barletta Cosimo Cannito traccia un bilancio di ciò che è stato negli ultimi 12 mesi e guarda al futuro, auspicando il supporto della sua squadra tecnica a Palazzo di Città. Massima attenzione ai lavori pubblici in corso.

Sicurezza e ambiente sono due punti focali nel futuro di Barletta, la cittadinanza attende risposte concrete a stretto giro. Il capoluogo della BAT come meta turistica in ambito culturale e non solo, Cannito fa tesoro degli ultimi dati.

