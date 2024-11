Questa sera alle 21 ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud

Questa sera, mercoledì 27 novembre alle 21, nuova puntata della trasmissione della redazione sportiva di Antenna Sud ‘Il Salotto del Calcio’. L’appuntamento, condotto da Fabrizio Caianiello si focalizza sulla Serie C con ospiti in studio e in collegamenti per analizzare l’intero girone C. La trasmissione sarà visibile sul canale 14 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata e in streaming su www.antennasud.com. Tra gli ospiti l’allenatore del Picerno Francesco Tomei. Vedremo gli HL di Juventus Next Gen – Turris, in programma nel pomeriggio. Grande spazio al momento di Cerignola e Monopoli. Nel corso della diretta mostreremo le immagini del rinnovato stadio ‘Antonio D’Angelo’ di Altamura con un importante intervento del Presidente Filippo Direnzo. E ancora, collegamenti con Foggia e snoccioleremo, inoltre, dati, numeri e statistiche del minutaggio operato dai vari club italiani di terza serie. Ascolteremo, infine, le parole di Marcel Vulpis, nuovo dirigente del Taranto. La trasmissione è visibile anche in streaming su www.antennasud.com

