Quali liquidi per lo svapo scegliere in estate?

Per l’estate, i liquidi per sigaretta elettronica preferiti dagli svapatori sono quelli freschi e ghiacciati. Il mercato mette a disposizione una grande varietà di soluzioni fra cui scegliere, con proposte per tutti i gusti, ma quelli freschi sono senza dubbio i più estivi. Non solo: anche i formati disponibili sono diversi, proprio per andare incontro alle esigenze di tutti.

I liquidi più venduti

Gli aromi e i liquidi che si caratterizzano per un effetto rinfrescante sono solitamente al gusto di frutta o bevande come cola, the freddo o limonata, e sono studiati dai produttori proprio per offrire un’offerta più estiva agli utilizzatori di sigarette elettroniche. Ecco quali sono i liquidi più venduti ed utilizzati durante Agosto 2024 secondo i dati dell’e-commerce Svapoebasta.com:

ElfLiq Strawberry Raspberry Cherry Ice Elfbar

Ice Club Blueberry Ice La Tabaccheria

Pesca Kiwi Passion Fruit Vaporice Vaporart

Bull Ice Flavour Bar Suprem-e

Polar Watermelon TNT Vape

I formati disponibili

Gli aromi che vengono usati per le e-cig sono uguali a quelli alimentari che vengono impiegati nell’industria dolciaria, con piccoli adattamenti e leggere modifiche dal punto di vista della composizione, in vista dello svapo. Questi aromi di solito sono venduti all’interno di flaconi in plastica o vetro che possono avere una capienza da 10, da 20 o da 30 ml; per usarli è necessario mescolarli con la base neutra fino a 100ml di liquido. I liquidi shot vengono invece solitamente venduti all’interno di flaconi da 60 ml e presentano 20 ml di aroma concentrato in glicole propilenico da diluire con base neutra fino ad ottenere, appunto, 60 ml di liquido finale. I mix and vape, secondo lo stesso principio, sono solitamente liquidi ad alta aromatizzazione da 30ml da diluire fino a 60ml. La presenza o meno di nicotina, ovviamente, viene stabilita dal singolo utente in funzione delle proprie preferenze.

I liquidi cremosi: sì o no?

In genere, i mesi estivi non rappresentano il periodo ideale per i liquidi cremosi. Tuttavia, ciò non vuol dire che essi non siano utilizzabili: si pensi, per esempio, agli aromi a base di vaniglia o a quelli al cioccolato, ma anche a quelli che evocano il gusto di snack famosi , di dessert, di torte, di biscotti, e così via. Il fatto è che si tratta, nella maggior parte dei casi, di liquidi che si rivelano più intensi e persistenti in bocca, perciò tendenzialmente più appropriati al periodo autunnale o a quello invernale, quando le temperature sono più basse. I liquidi freschi e mentolati, al contrario, offrono una sensazione quasi ghiacciata, che va in contrasto con le temperature estive. I liquidi fruttati non ghiacciati, comunque, sono da considerarsi comunque estivi: fragola, cocco, mango, albicocca e così via, giusto per citare alcuni dei gusti più comuni.

