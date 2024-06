Putignano, 50 Interventi di protesi al ginocchio con sistema robotizzato

L’ortopedia a indirizzo protesico dell’Ospedale “Santa Maria degli Angeli” di Putignano ha raggiunto un importante traguardo con l’esecuzione dei primi 50 interventi di protesi totale di ginocchio utilizzando un avanzato sistema ortopedico robotizzato.

Su un totale di 590 interventi effettuati nel 2023, questa innovativa attività, avviata a settembre scorso, rappresenta un notevole passo avanti nella chirurgia ortopedica.

Il sistema robotizzato, unico in Puglia e tra i pochi nel Sud Italia, è dedicato agli interventi di artroprotesi totali di ginocchio. Si è dimostrato un prezioso alleato per gli ortopedici delle sei strutture aziendali, che grazie a questo modello organizzativo di chirurgia protesica, possono operare a Putignano con maggiore precisione ed efficacia, specialmente per le protesi di anca e ginocchio.

L’uso della tecnologia robotica ha prodotto risultati eccellenti a Putignano, permettendo agli specialisti di ottenere notevoli successi.

I benefici includono modelli di pianificazione preoperatoria computerizzata altamente precisi, ottenuti con l’ausilio della TAC e adattabili all’anatomia del paziente, tagli ossei più accurati con rispetto dei tessuti molli, minore perdita di sangue e recupero più rapido delle attività quotidiane e sportive.

Il sistema robotico migliora le performance chirurgiche e garantisce ai pazienti una degenza ospedaliera ridotta e tempi di recupero più brevi.

Sotto la guida del dott. Vito Simone, la UOSVD di Ortopedia di Putignano prevede di potenziare ulteriormente il sistema robotizzato per includere anche interventi di protesi monocompartimentale di ginocchio e totale di anca, offrendo prestazioni sempre più avanzate e sicure.

Il potenziamento del sistema è un passo significativo che conferma la scelta fatta nel 2022, quando la ASL Bari e il Dipartimento di Ortopedia, diretto dal dott. Vincenzo Caiaffa, hanno implementato un nuovo modello organizzativo. Questo modello permette ai circa 50 ortopedici delle sei strutture aziendali di centralizzare le sedute operatorie di chirurgia protesica a Putignano, garantendo elevati standard di qualità ed efficienza.

Nel 2023, l’attività di Chirurgia protesica ha registrato 590 interventi complessivi, tra cui 200 protesi di ginocchio, 180 di anca, 10 di spalla e 200 interventi in day service. Anche il 2024 mostra un trend di crescita, con un totale di 380 interventi registrati nella prima metà dell’anno.

