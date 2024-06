Bari, in vigore ordinanza “anticaldo” per chi lavora nei campi e non solo

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia ha emanato, con effetto immediato, l’ordinanza “anti-caldo” per tutelare i lavoratori e proteggerli dalle temperature roventi. Non si potrà lavorare, in particolare nei campi, sull’intero territorio regionale in condizioni di esposizione prolungata al sole. Un divieto che avrà validità, dalle 12.30 alle 16 e fino al 31 agosto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author